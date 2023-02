Borsa Milano oggi, annunciati nuovi aumenti dei tassi ma Piazza Affari è in rialzo

Giornata positiva per le Borse europee, in controtendenza rispetto agli indici americani, negativi. Negli Stati Uniti il numero uno della Fed Jerome Powell ha comunque usato toni equilibrati, sottolineando che il processo di interruzione dell’inflazione è alle fasi iniziali e che saranno necessari con tutta probabilità altri aumenti dei tassi di interesse. La stessa linea potrebbe seguire la Bce, con l’inflazione che in Europa cala più lentamente, visto che è più legata alla crisi energetica che a motivi di squilibrio interno tra domanda e offerta.

Al Ttf di Amsterdam scende il prezzo del gas, che si aggira attorno ai 53 euro al megawattora. In rialzo, invece, il valore del petrolio, con Brent e Wti che salgono dello 0,5% circa. A Milano il Ftse Mib cresce dello 0,16% e chiude a 27.160,73. In aumento, poi, lo spread tra Btp e Bund tedeschi, attorno ai 179 punti base. Sale poi di molto il rendimento del titolo decennale, superando il 4,25%.

Sul listino principale di Piazza Affari in parità Intesa Sanpaolo (+0,02%). Gli analisti vedono ricavi e utile in netto aumento nel 2023. Goldmans Sachs ha aumentato il target price del 14,5% a 3,55 euro e mantiene la raccomandazione a Buy. In rialzo anche Saipem (+5,98%), protagonista di un trend rialzista che dura dallo scorso ottobre, Eni (+1,83%) e Tim (+1,91%). La società di telefonia ha reso note le stime degli analisti sui risultati finanziari del 2022, con ricavi per 15,67 miliardi di euro, in flessione dell'1% rispetto ai 15,83 miliardi ottenuti nel 2021.

In coda, invece, Bper (-1,39%) e Banco Bpm (-2,00%). La banca guidata da Giuseppe Castagna ha reso noti i risultati preliminari del 2022 e ha fornito delle indicazioni finanziarie valide per 2023, che dovrebbe chiudersi con un aumento dell’utile netto sopra a 60 centesimi di euro per azione. Proposto un dividendo per il 2023 di 0,23 euro. (in collaborazione con Money.it)