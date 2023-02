Borsa Milano oggi, compromesso in Europa sugli aiuti di Stato: Piazza Affari in calo

Chiusura di settimana negativa per le Borse europee. Crescono i timori su nuovi rialzi dei tassi da parte delle banche centrali. Timori in parte alimentati dal Pil e dalla produzione industriale del Regno Unito di oggi, con dati non positivi. Nel Vecchio Continente, poi, il Consiglio europeo si conclude solo con un timido compromesso su aiuti di Stato e flessibilità sui fondi comuni, senza alcun via libera a un nuovo strumento, come proposto dalla Commissione europea e da alcuni Paesi membri, in primis l’Italia.

Al Ttf di Amsterdam il prezzo del gas si aggira attorno ai 53 euro al megawattora. Forte risalita per il valore del petrolio, con Brent e Wti che avanzano di quasi il 2%. A Milano il Ftse Mib cede lo 0,86% e chiude a 27.268,17 punti. Cresce lo spread tra Btp e Bund tedeschi, attorno ai 176 punti base. Sale anche il rendimento del titolo decennale, che supera il 4,2%.

Sul listino principale di Piazza Affari, bene Tenaris (+1,69%) ed Enel (+1,33%). Il colosso energetico ha presentato i propri conti, con ricavi per il 2022 dal valore di 140,5 miliardi di euro, con un aumento del 64% sul 2021. Positivo anche l'impatto delle cessioni di attività che ha avviato per tagliare il debito (il preconsuntivo ha mostrato un calo del debito di 10 miliardi di euro in 9 mesi).

Brilla, poi, Iveco (+15,99%). Convincono i conti, con ricavi a 14 miliardi di euro (crescita del 13% anno su anno) nel 2022 e un utile netto adjusted di 225 milioni (85 milioni di euro in più). Le attese sono per un aumento di almeno il 2% delle entrate industriali nel 2023.

In coda, invece, Unicredit (-1,22%). L’istituto ha collocato un bond senior non-preferred da un miliardo di euro con scadenza 6 anni, rivolto a investitori istituzionali. La cedola annuale è pari al 4,45%. Male anche Amplifon (-3,97%), Fineco (-4,47%) e Nexi (-3,85%). (in collaborazione con Money.it)