Borsa Milano oggi, economia Usa in salute: Piazza Affari festeggia

Giornata decisamente positiva per le Borse europee, che beneficiano dei dati macroeconomici positivi in arrivo dagli Stati Uniti. Il pil americano del quarto trimestre risulta più alto del previsto e le richieste di sussidi di disoccupazione sono inferiori alle stime degli analisti. Il prodotto interno lordo Usa è salito del 2,9% su base annua, mentre l'indicatore Pce dell'inflazione, sempre nel quarto trimestre, segna una frenata al 3,2%. Gli investitori riprendono a investire su un possibile ammorbidimento della stretta monetaria della Fed, di fronte a una crescita dei prezzi in costante rallentamento.

Il prezzo del petrolio è in salita, con Brent e Wti che crescono entrambi di oltre l’1,3%. Il gas al Ttf di Amsterdam è invece ancora sotto i 60 euro al megawattora.

A Milano il Ftse Mib guadagna l’1,32% e chiude a 26.217,56. In salita lo spread tra Btp e Bund tedeschi, attorno ai 186 punti base. In crescita anche il rendimento del titolo decennale, attorno al 3,99%. Sul listino principale di Piazza Affari bene i bancari. Intesa Sanpaolo guadagna il 2,07%, Unicredit il 2,78% e Banco Bpm il 2,09%.

Spicca, però, il risultato di Stmicroelectronics (+8,20%). La società ha presentato i conti del quarto trimestre. I ricavi netti sono cresciuti del 24% su base annua e l'utile netto del trimestre è stato di 1,248 miliardi di dollari, in rialzo del 66%.

In coda, invece, Campari (-2,81%), Erg (-1,48%), Hera (-0,51%), Inwit (-1,09%), Recordati (-1,10%) e Terna (-0,81%). (in collaborazione con Money.it)