Borsa Milano oggi, inflazione Usa in calo. Piazza Affari in rialzo

Seduta positiva per le Borse europee. Gli investitori vedono positivamente il rallentamento dell’inflazione al 5% negli Stati Uniti, anche se il dato potrebbe indurre la Fed a confermare il prossimo rialzo dei tassi di interesse di 25 punti base, considerando positivo quanto fatto finora. In Italia il governo Meloni ha approvato il Def. Secondo le stime aggiornate, il Pil del nostro Paese è visto crescere dello 0,9% (1% programmatico) nel 2023, dell'1,4% (1,5% programmatico) nel 2024, dell'1,3% nel 2025 e dell'1,1% nel 2026. Il mercato, nel frattempo, attende le nuove nomine del governo sulle partecipate di Stato, con la discussione accesa tra i partiti di maggioranza.

Al Ttf di Amsterdam stabile il gas a 44 euro al megawattora. In rialzo il prezzo del petrolio, con Brent e Wti che crescono di oltre lo 0,7%. A Milano il Ftse Mib chiude positivo: segna un rialzo dello 0,38% a 27.629,34 punti. In calo lo spread tra Btp e Bund tedeschi, che si muove sui 181 punti base. In aumento invece il rendimento del titolo decennale, attorno al 4,2%.

Sul listino principale di Piazza Affari bene Unicredit (+2,65%). Dalle comunicazioni diffuse dalla Consob si apprende che il 31 marzo The Goldman Sachs Group ha ridotto la partecipazione aggregata nel capitale dell'istituto guidato da Andrea Orcel, portandola allo 0,722%. Tra i migliori, poi, Enel (+1,66%), Bper (+1,91%) e Iveco (+1,94%).

In coda, invece, Stm (-1,65%), Leonardo (-0,66%), Amplifon (-0,71%) e Poste (-0,90%). (in collaborazione con Money.it)