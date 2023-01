Borsa Milano oggi, inflazione Usa in calo: Piazza Affari sale, ma non esulta

L’inflazione in calo negli Stati Uniti (ora al 6,5%) fa bene alle Borse europee, che chiudono in rialzo. Tuttavia l’euforia iniziale per il dato si smorza, con gli investitori che speravano in una frenata maggiore della corsa dei prezzi, oltre le attese. Il dato dell'inflazione verrà ora valutato dalla Banca centrale americana per decidere sui prossimi rialzi dei tassi d'interesse. Probabili nei prossimi mesi degli aumenti dello 0,25%. La Bce, dal canto suo, prevede ancora, secondo quanto riportato in un bollettino, un aumento in misura significativa dei tassi.

Oggi, poi, risulta ancora in salita il prezzo del petrolio, con Brent e Wti che crescono di oltre l’1%. Stabile il gas al Ttf di Amsterdam, attorno ai 65 euro al megawattora. Inverte la rotta, invece, l'oro, che scende a circa 1.88 dollari l'oncia, dopo il balzo di ieri per effetto dell'indebolimento del dollaro.

A Milano il Ftse Mib sale dello 0,73% e chiude a 25.733,96. Stabile lo spread tra Btp e Bund tedeschi, attorno ai 185 punti base. Il rendimento del titolo decennale scende al 3,98%. Sul listino principale di Piazza Affari in positivo Iveco, che registra un ottimo risultato (+4,36%). Bene anche Eni (+1,24%). Il Cane a sei zampe ha fatto sapere che avvierà l’offerta delle prime obbligazioni destinate al pubblico italiano collegate ai propri obiettivi di sostenibilità. La durata dei bond è di 5 anni con decorrenza dal 10 febbraio 2023 e il valore complessivo sarà di un miliardo di euro, o due in caso di eccesso di domanda.

Quanto a Enel (+1,37%), gli analisti di Goldman Sachs hanno alzato il prezzo obiettivo sul colosso elettrico, portandolo da 7 euro a 7,1 euro. In coda, invece, Diasorin (-1,70%), Interpump (-1,00%), Campari (-1,89%), Amplifon (-1,98%) e Inwit (-0,67%). (in collaborazione con Money.it)