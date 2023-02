Borsa Milano oggi, la Bce alza i tassi ma Piazza Affari corre

Giornata positiva per le Borse europee, che corrono dopo le decisioni di politica monetaria della Bce, annunciate dalla presidente Christine Lagarde. A febbraio i tassi di interesse salgono di 50 punti base e a marzo, probabilmente saliranno di ulteriori 50 punti. Gli investitori, però, intravedono la fine del ciclo rialzista della Bce e sono speranzosi circa un abbassamento dell’inflazione in tempi rapidi.

Al Ttf di Amsterdam diminuisce il prezzo del gas, che ora si aggira attorno ai 56 euro al megawattora. Diminuisce anche il valore del petrolio. Brent e Wti segnano infatti un calo di circa lo 0,4%. Il cambio euro/dollaro è quindi vicino a quota 1,1. A Milano il Ftse Mib sale dell’1,49% e chiude a 27.100,62. In forte discesa lo spread tra Btp e Bund tedeschi, sotto i 180 punti base. Cala anche il rendimento del titolo decennale, attorno al 3,9%.

Sul listino principale di Piazza Affari Tim fa un vero e proprio balzo (+9,54%). Questo dopo la notizia diffusa da un comunicato ufficiale dell’azienda che spiega di aver ricevuto da Kkr un’offerta non vincolante per l’acquisto di una partecipazione in una società da costruire, coincidente con il perimetro gestionale e infrastrutturale della rete fissa, inclusivo degli asset e attività di FiberCop, nonché della partecipazione in Sparkle. Bene anche Poste (+3,81%), Amplifon (+7,80%) e Ferrari (+7,30%), che ha chiuso un 2022 con conti da record. In coda, invece, Tenaris (-3,46%), Eni (-0,69%) e Saipem (-2,09%), in scia con la riduzione del prezzo del petrolio. Male anche Cnh (-7,50%). (in collaborazione con Money.it)