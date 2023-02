Borsa Milano oggi, l’Ue allontana la recessione: Piazza Affari sale

Apertura di settimana positiva per le Borse europee, viste le previsioni economiche abbastanza positive della Commissione europea, che allontanano lo spettro della recessione nel Vecchio Continente. L’esecutivo comunitario prevede un aumento del Pil dell’Eurozona dello 0,9% e dell’Italia dello 0,8%.L'inflazione sarà ancora di poco superiore al 2% nel 2024. Tuttavia non mancano le insidie e le incertezze, legate soprattutto agli andamenti della guerra in Ucraina.

I trader, intanto, segnalano che la settimana che si apre sarà molto importante per le piazze finanziarie europee: una sorta di test visti i tanti dati macroeconomici in arrivo. In Italia, poi, il centrodestra vince le elezioni nel Lazio e in Lombardia.

Al Ttf di Amsterdam il prezzo del gas si aggira attorno ai 53 euro al megawattora. Scende il valore del petrolio, con Brent e Wti che calano di oltre lo 0,5%. A Milano il Ftse Mib guadagna lo 0,63% e chiude a 27.438,61. Diminuisce lo spread tra Btp e Bund tedeschi, attorno ai 174 punti base. Cala anche il rendimento del titolo decennale, che viaggia attorno al 4,17%.

Sul listino principale di Piazza Affari, bene Iveco (+6,43%), dopo il forte rialzo della seduta di venerdì scorso. Salgono anche Interpump (+2,68%), Amplifon (+3,87%), Campari (+2,24%), Pirelli (+1,86%) e Leonardo (+1,69%). In coda, invece, Saipem (-5,70%), dopo l'annuncio dell’apertura di due linee di credito dal valore di 860 milioni di euro. In parità Tim (+0,00%), in seguito all'indiscrezione su un investimento da 2 miliardi di euro del Tesoro per acquisire il 20% della rete. (in collaborazione con Money.it)