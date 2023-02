Borsa Milano oggi, Piazza Affari ancora in crescita: bene i bancari

Le Borse europee tornano a salire. Sui mercati si guarda a una serie di dati macroeconomici, con i timori di ulteriori rialzi dei tassi di interesse da parte delle banche centrali, Fed e Bce. Le economie europea e statunitense, infatti, sono in miglioramento e gli scenari sono più positivi rispetto a qualche mese fa, ma l’inflazione che non arretra rapidamente fa ancora paura a tutti.

Al Ttf di Amsterdam il prezzo del gas, in calo, si aggira attorno ai 52 euro al megawattora. Ancora in discesa il valore del petrolio, con Brent e Wti che calano dello 0,2%. A Milano il Ftse Mib guadagna l’1,16% e chiude a 27.853,74. In discesa lo spread tra Btp e Bund tedeschi, attorno ai 176 punti base. Cresce il rendimento del titolo decennale, che viaggia attorno al 4,34%.

Sul listino principale di Piazza Affari, vola Tenaris (+8,04%), dopo la presentazione dei conti del 2022: nell'anno, i ricavi sono stati pari a 11,76 miliardi di dollari, con un balzo dell'80% sull'esercizio precedente. Anche l'utile netto del 2022 è cresciuto in confronto al precedente anno, segnando 2,55 miliardi di dollari.

Spiccano anche i guadagni di Pirelli (+3,36%), sulle voci di un riassetto con la società cinese Sinochem Holdings che vuole vendere la sua quota del 37% e di Leonardo (+2,25%) mentre non si ferma la corsa di Tim (+2,48%). In rialzo, poi, i bancari con Unicredit 'maglia rosa' a +4,26% mentre Bper cresce del 3,12% e Intesa Sanpaolo sale del 2,24%. Fra i pochi ribassi Inwit (-0,81%), Enel (-0,24%) e Generali (-0,22%). (in collaborazione con Money.it)