Borsa Milano oggi, Piazza Affari azzera le perdite: rally di Inwit

Le principali piazze finanziarie europee hanno chiuso la giornata con variazioni minime. Piazza Affari dopo un'apertura negativa ha recuperato le perdite registrando -0,15% a 26.482 punti. Il sentiment rimane dominato dall'aumento di 25 punti base dei tassi di interesse comunicato nella riunione Fed di ieri, e dalla prospettiva di un picco al 5,1% nel 2023. Lo spread tra Btp e Bund tedeschi si attesta a 185 punti base con un rendimento del titolo decennale al 4,05%.

Il listino principale di Piazza Affari registra una seduta brillante per Inwit (+5,21% ) che secondo alcune indiscrezioni potrebbe essere oggetto di un'offerta da parte del fondo di private equity Ardian. In evidenza tra le utilities Terna (+2,71%) e Snam (1,76%). Ottime performance anche per Beghelli (9,17%), Eukedos (7,23%) e MondoTV (6,93%), che continua il recupero dopo il crollo dei giorni scorsi.

Il comparto bancario scambia invece sotto la parità con Banco Bpm che segna la peggior performance di seduta a -3,01%. Spicca anche il ribasso di Industrie De Nora che, dopo la diffusione dei dati di bilancio 2022 e la revisione delle stime al 2025, registra una perdita del 4,82%. Chiusura negativa anche per Diasorin (-2,52%), Tenaris (-2,25%), Nexi (-2,03%) e Bper Banca (-1,83%). (in collaborazione con Money.it)