Borsa Milano oggi, Piazza Affari continua a salire: bene Mps e Saipem

Seduta positiva per le Borse europee, insieme agli indici Usa. Gli investitori si sentono rassicurati dopo il calo evidente dell'inflazione in Spagna, ma anche in Germania. Questi dati fanno pensare a una tregua sui rialzi dei tassi di interesse da parte delle banche centrali, a partire dalla Bce. Sul fronte bancario, poi, è tornata la calma dopo il salvataggio di Credit Suisse.

Al Ttf di Amsterdam sale leggermente il prezzo del gas, ma rimane sempre sotto i 44 euro al megawattora. Cresce poi il prezzo del petrolio, con Brent e Wti che salgono rispettivamente dello 0,4% e dell’1,3%. A Milano il Ftse Mib è in guadagno: segna un aumento dell’1,06% e chiude a 27.021,04. In crescita lo spread tra Btp e Bund tedeschi, che si muove sui 181 punti base. In salita anche il rendimento del titolo decennale, attorno al 4,2%.

Sul listino principale di Piazza Affari salgono Monte dei Paschi di Siena (+2,95%), A2a (+2,14%) e Saipem (+2,79%). Bene anche Cnh (+1,16%), che ha annunciato un accordo per l'acquisizione di Hemisphere Gnss (Hemisphere), attualmente di proprietà di Unistrong.

In coda, invece, Poste (-1,09%). La società ha comunicato i risultati economici e finanziari del 2022, esercizio chiuso con ricavi in aumento e redditività mista. Inoltre il management ha fornito la guidance sul 2023 e ha aggiornato la politica dei dividendi. Calano anche Tenaris (-1,39%), Terna (-1,07%) e Leonardo (-0,46%). (in collaborazione con Money.it)