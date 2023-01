Borsa Milano oggi, Piazza Affari guadagna in attesa discesa gas in bolletta

Giornata lievemente positiva per le Borse europee e Piazza Affari, che chiudono in territorio positivo. L'attenzione degli investitori è rivolta principalmente alle decisioni in arrivo dalle banche centrali sul rialzo dei tassi di interesse, con il capo economista della Bce, Philip Lane, che parla di una politica monetaria che si manterrà aggressiva, smorzando le aspettative degli investitori.

In Italia il governo Meloni continua a trattare con l’Unione europea per la ratifica del Mes, mentre la Commissione europea, con Ursula Von der Leyen, apre a un nuovo fondo sovrano per l’industria green, per rispondere ai sussidi miliardari del piano Ira degli Stati Uniti. Secondo il ministro dell’Ambiente Gilberto Pichetto Fratin, poi, il calo del prezzo del gas sui mercati internazionali porterà presto a una corrispettiva riduzione dei costi in bolletta per i cittadini. Intanto i benzinai hanno confermato lo sciopero del prossimo 25 e del 26 gennaio, in un clima ancora teso sul prezzo dei carburanti.

A Milano il Ftse Mib sale dello 0,31% e chiude a 25.981,19. In calo lo spread tra Btp e Bund tedeschi, attorno ai 184 punti base. Scende anche il rendimento del titolo decennale, a quota 3,87%. Sul listino principale di Piazza Affari in positivo Campari (+1,81%) e Leonardo (+4,90%). Per quest’ultima gli analisti di Goldman Sachs hanno migliorato il giudizio a “Buy” (acquistare), sulla base di un prezzo obiettivo di 11,7 euro. Quanto a Stm (+2,07%), poi, gli esperti di Barclays hanno ripreso la copertura, fissando un target price di 60 euro e un rating “Overweight” (sovrappesare).

In negativo, invece, i bancari, con Unicredit che perde lo 0,88%, Intesa Sanpaolo l’1,05%, Fineco lo 0,87% e Bper l’1,54%. Male anche Iveco (-2,17%) e Saipem (-0,93%). (in collaborazione con Money.it)