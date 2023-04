Borsa Milano oggi, Piazza Affari in calo. Pesa la stretta di Lagarde (Bce)

Seduta negativa per le Borse europee, con i mercati appesantiti dalle parole di Christine Lagarde sul rialzo dei tassi di interesse per frenare l'inflazione e dai contenuti dei verbali della Bce. Ieri, l'inflazione in Eurozona ha mostrato segnali di rallentamento con un aumento annuale del 6,9%, ma non ha ancora convinto con l'indice core, che resta elevato. Gli investitori, poi, guardano ai primi risultati della stagione delle trimestrali per misurare lo stato di salute dell'economia.

Al Ttf di Amsterdam stabile il prezzo del gas attorno ai 40 euro al megawattora. In netto calo anche il prezzo del petrolio, con Brent e Wti che diminuiscono di circa il 2%. A Milano il Ftse Mib chiude in negativo: segna una diminuzione dell’1,10% a 27.627,12 punti. Stabile lo spread tra Btp e Bund tedeschi, che si muove sui 180 punti base. In diminuzione invece il rendimento del titolo decennale, attorno al 4,32%.

Sul listino principale di Piazza Affari bene Saipem (+1,49%). La società ha diffuso i risultati finanziari del 1° trimestre 2023, periodo chiuso con un miglioramento del fatturato e della redditività. Salgono poi i titoli di Bper (+0,34%) e Terna (+0,96%).

In coda, invece, Stellantis (-5,41%). L’azienda ha annunciato che Natalie Knight sostituirà Richard Palmer alla carica di Chief Financial Officer non oltre il 10 luglio prossimo. In calo Erg (-2,37%), Fineco (-2,95%) e Tim (-1,57%), sotto i riflettori dopo la forte correzione subita nella scorsa seduta. Male anche Pirelli (-2,40%) e Stm (-3,74%). (in collaborazione con Money.it)