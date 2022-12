Borsa Milano, oggi Piazza Affari in negativo: in arrivo stretta della Fed?

La settimana inizia all’insegna del sentiment negativo sulle Piazze europee. Gli entusiasmi degli investitori per l’ammorbidimento delle restrizioni Covid in Cina sono frenati molto dalle paure per le prossime mosse della Fed sui tassi d’interesse. L’economia statunitense si mostra più in salute del previsto e questo potrebbe spingere la Banca centrale americana a stringere fin sopra il 5%.

L’euro, quindi, si indebolisce e torna molto vicino al dollaro. Quanto al gas in mattinata il prezzo si avvicina ai 150 euro al megawattora, sui timori di un inverno più freddo del previsto nel Nord Europa e nel Regno Unito, poi il valore scende attorno ai 135 euro al megawattora. Il prezzo del petrolio, invece, corre, spinto dalle attese per la riapertura della Cina, nonostante la decisione dell'Opec+ di prendere un po’ di tempo e monitorare gli effetti del price cap al petrolio russo e la situazione di Pechino, prima di procedere eventualmente con nuovi tagli alla produzione.

A Milano il Ftse Mib perde lo 0,30% e chiude a 24.547,84 punti. In netto calo, però, lo spread tra Btp e Bund tedeschi, attorno ai 185 punti base. Scende anche il rendimento del titolo decennale, attorno al 3,7%. Sul listino principale di Piazza Affari in positivo Saipem (+2,30%). L’agenzia S&P Global ha innalzato di un livello il rating sul debito a lungo termine del gruppo, portandolo a “BB+”. Gli esperti, poi, hanno rivisto l’outlook, ora fissato a “stabile”. In rialzo anche Iveco (+0,50%) e A2a (+0,61%).

In coda, invece, Nexi (-3,94%), Amplifon (-2,52%), Pirelli (-0,87%) e Tim (-1,38%). Per quest’ultima rimane forte incertezza attorno al futuro della rete unica. (in collaborazione con Money.it)