Borsa Milano oggi, Piazza Affari in rialzo. Tornano in positivo le banche

Seduta contrastata per le Borse europee. Nell’Eurozona il sentiment economico non ha convinto, mostrando una stagnazione da marzo ad aprile. L'economia americana, nel frattempo, rallenta. Dopo i dati Usa, quindi, l'attenzione degli investitori si concentra sulle prossime decisioni delle banche centrali sul rialzo dei tassi di interesse. In Italia i timori sull'insostenibilità del debito tornano a incupire lo scenario economico nazionale. Il Tesoro, intanto, ha emesso 5 miliardi di Btp a 10 anni e 2,5 miliardi del titolo a 5 anni.

Al Ttf di Amsterdam in aumento il prezzo del gas attorno ai 39 euro al megawattora. Stabile il prezzo del petrolio, con Brent e Wti che non variano particolarmente. A Milano il Ftse Mib chiude in positivo: segna un aumento dello 0,19% a 27.158,00 punti. In rialzo lo spread tra Btp e Bund tedeschi, che si muove sui 190 punti base. In aumento anche il rendimento del titolo decennale, attorno al 4,35%.

Sul listino principale di Piazza Affari bene le banche, che tentano il rimbalzo dopo i dati negativi di ieri per le nuove difficoltà di First Republic. Unicredit guadagna il 3,54%, Bper il 4,00% e Banco Bpm il 2,59%.

In coda, invece, Stm (-8,72%). La società ha presentato i conti del trimestre con ricavi e marginalità in aumento. In confronto con ottobre-dicembre 2022, però, il giro di affari si è ridotto del 4%. Male anche Tenaris (-3,57%), Eni (-1,92%) e Saipem (-1,03%), visto che il prezzo del greggio a New York (contratto con scadenza a giugno 2023) si conferma sotto i 75 dollari al barile. (in collaborazione con Money.it)