Borsa Milano oggi, Piazza Affari in ribasso. Attesa per la Bce

Seduta abbastanza negativa per le Borse europee. Il sentiment generale, in attesa dell’intervento della presidente della Bce Lagarde, rimane però di cauto ottimismo, con i riflettori che si accendono proprio sulle mosse delle banche centrali e sulle trimestrali negli Stati Uniti. La Bce dovrebbe ancora alzare i tassi fino all'estate, con il dubbio, per ora, su 25 o 50 punti base di aumento.

In Italia, l'inflazione di marzo ha segnato un ulteriore rallentamento, con un aumento ritoccato dall’Istat al 7,6% annuale rispetto alla stima precedente del 7,7%. Al livello internazionale perde terreno l’oro, su cui gli investitori avevano puntato nelle scorse settimane come bene rifugio per eccellenza.

Al Ttf di Amsterdam stabile il gas a 41 euro al megawattora. In discesa invece il prezzo del petrolio, con Brent e Wti che calano di circa l’1%. A Milano il Ftse Mib chiude in negativo: segna un ribasso dello 0,51% a 27.729,65 punti. Stabile lo spread tra Btp e Bund tedeschi, che si muove sui 182 punti base. In rialzo il rendimento del titolo decennale, attorno al 4,28%.

Sul listino principale di Piazza Affari bene Bper (+0,48%) e Banco Bpm (+3,01%). Seduta brillante per Nexi (+1,44%), forse per l’offerta di Cvc Advisers e Francisco Partners Management per rilevare il controllo di Network International, azienda inglese attiva nel settore dei pagamenti digitali. In coda, invece, Azimut (-1,28%), Fineco (-4,25%), Ferrari (-1,58%), Moncler (-1,97%) e Saipem (-4,00%). (in collaborazione con Money.it)