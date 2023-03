Borsa Milano oggi, si riprendono le banche europee: Piazza Affari sale

Giornata positiva per tutte le Borse europee, dopo la paura generale di ieri per i rischi di un contagio generalizzato in Europa dal crac di Silicon Valley Bank negli Usa. I listini corrono assieme a Wall Street, sulla scia delle scommesse degli investitori. Secondo quest’ultimi il caso del fallimento della Silicon Valley Bank potrà essere gestito senza che la crisi si vada a propagare a tutto il settore bancario.

I dati sull'inflazione americana, ancora viva e vegeta a febbraio, poi, spingono il mercato a dare per scontato un prossimo rialzo di 25 punti base da parte della Fed, mentre per la Bce la scelta è tra il previsto aumento di 50 punti base o un ritocco più contenuto di 25 punti base.

Al Ttf di Amsterdam in forte calo il prezzo del gas, sui 44 euro al megawattora. Scende anche il prezzo del petrolio, con Brent e Wti che calano dell’1% circa. A Milano il Ftse Mib rimbalza: segna un guadagno del 2,36% e chiude a 26.800,98. In ribasso lo spread tra Btp e Bund tedeschi, che si muove attorno ai 178 punti base. In rialzo, invece, il rendimento del titolo decennale, attorno al 4,3%. Sul listino principale di Piazza Affari bene i bancari, in netta ripresa. Intesa Sanpaolo guadagna il 3,35%, Unicredit il 4,20%, Mediobanca il 2,52%, Banco Bpm l’1,87% e Bper l’1,64%.

Crescono anche Interpump (+4,35%), Moncler (+3,95%), A2a (+3,59%), Amplifon (+3,27%), Stm (+3,35%), Iveco (+3,57%) e Generali (+3,62%). Il Leone di Trieste ha reso noti i risultati finanziari dello scorso anno. I dati mostrano un netto miglioramento del risultato operativo e dei premi lordi, che hanno superato le previsioni degli analisti. In coda, invece, la sola Diasorin (-0,28%). (in collaborazione con Money.it)