Borsa Milano oggi, torna il sereno in attesa di Bce e Fed. Piazza Affari in rialzo

Seduta positiva per le Borse europee. Gli investitori attendono l'intervento di Jim Bullard, presidente della Fed di Saint Louis, tra i promotori della stretta sui tassi d’interesse, mentre domani sono previsti i dati sulle buste paga Usa, che consentiranno di valutare gli effetti del rialzo dei tassi sull'economia americana. Attesa anche per le prossime mosse della Bce. In ogni caso l'incertezza sull'economia globale, con i venti di recessione tornati a soffiare negli ultimi giorni, si aggiunge alla tensione in Italia sul Pnrr che sarebbe in ritardo, mettendo in dubbio i prossimi prestiti.

Al Ttf di Amsterdam scende il prezzo del gas e arriva a 44 euro al megawattora. Cala anche il prezzo del petrolio, con Brent e Wti che diminuiscono di oltre lo 0,2%. A Milano il Ftse Mib chiude positivo: segna un rialzo dell’1,29% a 27.213,86 punti. Stabile lo spread tra Btp e Bund tedeschi, che si muove sopra i 180 punti base. In calo il rendimento del titolo decennale, attorno al 4%.

Sul listino principale di Piazza Affari bene Enel (+3,30%), Banco Bpm (+2,50%) e Bper (+1,55%). Per quanto riguarda quest’ultimo l'agenzia Fitch ha migliorato i rating sulla solidità patrimoniale assegnati all’istituto. In particolare, gli esperti hanno rivisto al rialzo in area investment grade il rating emittente a lungo termine, da "BB+" a "BBB-". In crescita anche Intesa Sanpaolo (+2,12%): Nelle sedute del 3 e 4 aprile l’istituto ha acquistato 23,55 milioni di azioni proprie, al prezzo medio ponderato di 2,3684 euro per azione. Il controvalore complessivo dell'operazione ammonta a 55,79 milioni di euro.

Sale poi Unicredit (+2,81%), che ha fatto sapere, tramite la controllata UniCredit Bank, di aver stipulato un accordo per la cessione di un portafoglio composto da prestiti verso imprese Corporate e pmi tedesche a fondi gestiti da LCM Partners. In coda, invece, Interpump (-1,12%) e Moncler (-1,53%). (in collaborazione con Money.it)