Borsa, pandemia non ferma investimenti: 21 Ipo all’Aim nel 2020

Nel 2020 ci sono state 21 quotazioni all’Aim. Un numero in calo rispetto al 2019 ma significativo considerando la crisi sanitaria in corso. Per il futuro servirà selezionare con attenzione i settori dove investire, perché mentre alcuni potranno beneficiare della situazione, altro sono stati più colpiti dalla pandemia e avranno bisogno di tempo per recuperare.