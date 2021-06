Borse europee chiudono in progresso, Milano +0,31%

Chiusura in progresso per le Borse europee, con Milano che termina gli scambi a 25.718 punti (+0,31%). Più decisi i rialzi per le consorelle: Parigi sale a 6.601 punti (Cac +0,83%), mentre a Francoforte il Dax segna 15.689 punti (+0,76%) e a Londra il Ftse 100 archivia la seduta a 7.134 punti (+0,64%).

Sul principale listino milanese, guadagni per Diasorin, maglia rosa a quota +2,75%, dopo il report positivo di Berenberg. Bene anche Saipem (+1,60%), sulla scia di un nuovo contratto che si è aggiudicata in Brasile per PetroBras, da 1,3 miliardi di dollari. Sul fronte opposto Cnh Industrial, che cede oltre mezzo punto percentuale (-0,65%). In rosso anche Intesa Sanpaolo (-0,62%) e Bper (-0,44%).

Spread in calo a 101,08 punti base, rispetto ai 105 registrati stamane in apertura. Il rendimento si attesta allo 0,74%.