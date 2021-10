Borse in ripresa, guida il comparto bancario

Tornano gli acquisti sui listini europei dopo il passo falso in avvio di settimana. Grazie agli acquisti sui titoli del comparto bancario, a Piazza Affari il Ftse MIb ha chiuso la seduta in aumento dell’1,94% a 25.956,02 punti.

Indicazioni positive anche dallo spread Btp-Bund che, il day-after i risultati delle amministrative, ha segnato un calo dell’1% a 103 punti base (anche se il risultato negativo della Lega minaccia la compagine di governo).

Le quattro performance migliori sul paniere delle blue chip a MIlano sono tutte appannaggio del comparto bancario: Banco BPM ha segnato un +5,62%, UniCredit è salita del 4,34%, Intesa Sanpaolo ha guadagnato il 3,37% e BPER Banca ha chiuso con un +3,52%.

Giornata di recupero anche per Stellantis (+2,59%), penalizzata ieri dai numeri sulle immatricolazioni a settembre, e STMicroelectronics (+2,5%), salita in linea con i recuperi sul Nasdaq.

Il nuovo rally del greggio, il future con consegna dicembre sul Brent consolida sui massimi da tre anni a 83 dollari (+2,2%), ha permesso ad Eni di segnare un +1,77% ed a Tenaris di guadagnare l'1,03%. Il Cane a sei zampe ha siglato un memorandum d'intesa con la Repubblica del Congo per lo sviluppo congiunto di materie prime agricole per la bioraffinazione. Bene anche A2A (+2,1% ed Enel (+0,82%).