La Borsa di Mosca affonda dopo l'invasione russa in Ucraina. Sprofondano gli indici della piazza di Mosca, con il Moex in flessione dello 33,48% e l'Rtsi del 36,51%. Il listino principale della piazza moscovita era arrivato a perdere il 50% prima di una sospensione delle contrattazioni per cercare di frenare la volatilità e l'ondata di vendite.