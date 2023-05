Bosch e il riciclo delle batterie per auto elettriche

Sarà realizzato in Europa il primo impianto Bosch completamente automatizzato per il riciclo delle batterie.

Bosch realizzerà in Europa il primo sistema completamente automatizzato per la scarica e il disassemblamento dei moduli di batterie per auto elettriche.

Secondo una recente stima realizzata da Bosch entro il 2030 circa il 70% delle auto nuove immatricolate in Europa saranno completamente elettriche, prevedibile dunque un aumento della domanda di batterie e il conseguente riciclo delle materie prime necessarie per realizzarle (cobalto, nichel, litio).

Sulle moderne auto elettriche, le batterie hanno un ciclo vita tra 10 e 15 anni, in questa finestra temporale occorre che vengano realizzati degli impianti in grado di favorire l’economia circolare e facilitare la produzione di auto elettriche.

Bosch presenterà la sua tecnologia per il riciclo delle batteria ad Hannover

Secondo quanto dichiarato dall'Istituto Fraunhofer per la Ricerca e Innovazione, gli impianti tecnici necessari per il riciclo richiederanno un investimento, in Europa, di oltre 6 miliardi di euro entro il 2040.

Riciclare batterie per auto elettriche diventerà fondamentale, operazione che consentirà di recuperare fino al 95% degli elementi chimici di una batteria e di utilizzarli nuovamente nel processo produttivo.

Stefan Hartung, Presidente del Consiglio di Amministrazione di Bosch ha dichiarato: "L'elettromobilità potrà affermarsi nel lungo termine solo se saranno disponibili materie prime sufficienti per la produzione delle batterie. Il riciclo svolge un ruolo fondamentale in questo senso e ci aiuta a rendere la produzione più sostenibile: riutilizziamo ciò che abbiamo già usato e recuperiamo le materie prime”.

Bosch Battery Lifercycle Company

Un progetto che prevede la costruzione del primo impianto europeo totalmente automatizzato in grado di riciclare una batteria, il tutto senza alcun intervento dell’uomo, i carrelli portapezzi sono in grado di trasportare fino a 150 kg di materiale per una velocità di 18 metri al secondo.

Attualmente con il processo manuale, per riciclare una batteria occorrono fino a 24 ore , nel nuovo stabilimento di Magdeburgo ogni anno saranno riciclate fino a 15.000 tonnellate di materiali per le batterie. Il nuovo impianto sarà operativo a partire dalla prossima estate.