Boschi: "Conte al Senato non avrà maggioranza assoluta"

(Adnkronos)

"I numeri sono più delicati al Senato. Tutta l'attenzione è sul voto di domani, ma dall'atteggiamento di chiusura del presidente del Consiglio credo che pensino di avere i voti. Non penso che avranno i 161 voti, non avranno la maggioranza assoluta al Senato". Lo dice al Tg4 la capogruppo di Iv alla Camera Maria Elena Boschi.

"C'è stata una chiusura da Conte - evidenzia - ma da parte nostra abbiamo ribadito che per noi il tema importante è come possiamo dare una mano agli italiani e come poter dare un governo che funziona meglio. Mi sarei aspettato qualche parola diversa rispetto alle difficoltà degli italiani", "alle difficoltà legate al Covid", alla "necessità di riaprire le scuole" e altre parole sulle "risorse sulla Sanità".

"Abbiamo deciso - ribadisce Boschi - nella riunione del gruppo la linea dell'astensione, anche con il sacrificio di qualcuno di noi che sarebbe stato per una linea più netta". E rivendica la rottura, che dimostra "che alzare il prezzo per avere qualche posto in più non era l'obiettivo di Iv: abbiamo rinunciato ai nostri posti ma non alle nostre idee". Quanto al premier Conte "non mettiamo preclusioni, non chiudiamo al dialogo, ma si deve ripartire dalle proposte e della idee", mentre invece in aula alla Camera "Conte sembrava più interessato a ottenere voti da altre parti".

Quanto all'appello all'alleanza anti sovranista ricorda che "noi di Iv siamo sempre stati europeisti convinti e abbiamo sempre pensato che gli Stati Uniti siano grande alleato dal nostro Paese. Abbiamo condannato i fatti di Washington, mentre la stessa nettezza non è arrivata dal presidente del Consiglio" che oggi ha aggiustato il tiro "per altro in sede di replica. Mi dispiace che il Pd non ricordi altre frasi del presidente del Consiglio".