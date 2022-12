Boschi: "Follia stop a 18app"

“Il bonus Renzi per i diciottenni (18app) ha aumentato i consumi culturali e aiutato molti giovani a essere cittadini consapevoli. Viene copiata in tutta Europa. Cancellarla oggi sarebbe una follia. Chiedo alla Premier Meloni di bloccare questo autogol”. Lo scrive su Twitter Maria Elena Boschi, deputata di Azione - Italia Viva - Renew Europe, commentando un emendamento della maggioranza che elimina il bonus ai giovani per le spese in cultura.