Boschi: "Io tra i responsabili? Fake news assurda"

(Adnkronos)

Maria Elena Boschi tra i responsabili? "Fake news". La deputata di Italia Viva smentisce le notizie che la descrivono in procinto di lasciare il partito di Matteo Renzi per sostenere la maggioranza e il governo di Giuseppe Conte. "Leggo di essere tra le persone che lascerebbe Italia Viva per approdare ai responsabili. Se in questo festival di fake news arrivano a coinvolgere me significa che la caccia ai responsabili ha prodotto veramente scarsi risultati", dice Boschi, uno dei cardini della formazione renziana. "Si tratta di una notizia talmente assurda da non poter essere nemmeno smentita", aggiunge.