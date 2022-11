Bosetti (Terna): "Far conoscere transizione energetica attraverso la fotografia"

"L’idea è far conoscere il progetto essenziale della transizione energetica del Paese attraverso iniziative che abbiano un senso per le comunità locali e per tutti gli italiani. Questa mostra fotografica rappresenta una finestra su quello che oggi è il panorama fotografico in Italia che copre diverse generazioni e le varie scuole che ci sono nel nostro Paese. E’ un’occasione per gli artisti che sono stati fermi durante il Covid per portare fuori le loro opere. E’ una mostra gratuita che speriamo riporti le persone, non solo i romani, dentro i musei". Lo ha dichiarato Valentina Bosetti, presidente di Terna, a margine della premiazione dei vincitori del “Premio Driving Energy 2022 – Fotografia Contemporanea” promosso da Terna. Al termine della premiazione è stata inaugurata la mostra al Palazzo delle Esposizioni di Roma con le 5 opere premiate e le 35 finaliste.