Il Senatur è "in ottime condizioni cliniche"

"In ottime condizioni cliniche" Umberto Bossi, fondatore e presidente a vita della Lega, come da programma lascia la struttura dell’ospedale di Circolo, ringraziando per "l’operato e la professionalità dei medici, paramedici e di tutto il personale ospedaliero". E' quanto apprende Adnkronos da fonti vicine al fondatore della Lega.