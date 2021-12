Bossi 'sceglie' l'abbazia di Pontida per gli auguri: "Buon anno"

Arriva il biglietto di auguri di Umberto Bossi. Per quest'anno il fondatore della Lega nord, manda il suo 'biglietto' natalizio facendo partire gli auguri 'virtualmente' dal monastero di San Giacomo Maggiore di Pontida, nel Bergamasco, meglio conosciuto come l'Abbazia di Pontida in Piazza Giuramento. Un luogo sacro della vecchia Lega che prende posto al centro del dipinto riprodotto nel cartoncino del Senatur. La 'Sacra Famiglia' è così protagonista degli auguri 2021, con la natività è posizionata in una piazza innevata e la chiesa a fare da sfondo.

Quello del biglietto con dedica e dipinto è un appuntamento fisso del senatore di Gemonio. Quest'anno, per la 26esima edizione, il dipinto è stato eseguito con la pittura a gouache, commissionata dallo stesso Bossi al suo artista di fiducia, di solito alle prese con l'acquarello. Sotto l'immagine, di suo pugno, il fondatore del movimento padano verga gli auguri in color magenta: "Buon Natale 2021 e Anno Nuovo". Firmato: Umberto Bossi.