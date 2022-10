Bostik annuncia l'apertura di uno showroom di Ideal Work a Parigi

COLOMBES, Francia, 28 ottobre 2022 /PRNewswire/ -- Bostik, il segmento adesivi di Arkema, è orgogliosa di annunciare l'apertura dello showroom di Parigi di Ideal Work, specialista italiano in tecnologie di pavimentazione decorativa ad alto valore aggiunto, che il Gruppo ha acquisito nel 2020.

L'apertura di questo primo showroom fuori dell'Italia è un'illustrazione concreta del forte supporto fornito dal Gruppo sin dall'acquisizione di Ideal Work per contribuire ad accelerare il suo sviluppo in Europa e nel mondo.

Concepito come una "Casa di cemento", lo showroom, situato nel cuore di Parigi, espone oltre 200 m2 di alcune delle tecnologie più iconiche di Ideal Work quali ®Mictrotopping, ®Lixio e Concrete Optik. Fedele al DNA di Ideal Work e Bostik di creare relazioni di qualità e a lungo termine con i propri partner e clienti, sarà un luogo di incontro per i professionisti dei rivestimenti decorativi in Europa.

"IDEAL WORK scrive la sua storia da 25 anni e questa nuova pagina è una pietra miliare nel nostro sviluppo in Francia. La creazione di questo showroom è uno dei progetti più ambiziosi realizzati da IDEAL WORK, e la creazione di questo luogo è stata possibile grazie al supporto di molti applicatori, partner e del supporto di Bostik e del gruppo Arkema." Christophe Vaissier, Responsabile sviluppo per Ideal Work in Francia.

"Diventare parte del gruppo Arkema è stato un passo fondamentale per sostenere la crescita di Ideal Work. L'apertura dello showroom a Parigi è una pietra miliare che ci consente di presentare le nostre soluzioni ai professionisti europei, cosa che non sarebbe stata possibile senza il sostegno dei nostri colleghi di Bostik, che hanno creduto nella nostra visione" Luca Seminati, Managing Director di Ideal Work.

