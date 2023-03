Bozza dl Pnrr, struttura missione a P. Chigi fino a 31 dicembre 2026

E' istituita fino al 31 dicembre 2026, presso la presidenza del Consiglio, la struttura di missione, alla quale è preposto un coordinatore e articolata in quattro direzioni generali. E' quanto si legge della bozza del dl in materia Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza e del Piano nazionale degli investimenti complementari al Pnrr (Pnc), nonché per l’attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune.

La Struttura di missione provvede, in particolare, allo svolgimento di una serie di attività. Tra queste, assicura il supporto all’Autorità politica delegata in materia di PNRR per l'esercizio delle funzioni di indirizzo e coordinamento dell'azione strategica del Governo relativamente all’attuazione del Piano; assicura e svolge le interlocuzioni con la Commissione europea quale punto di contatto nazionale per l’attuazione del Pnrr, nonché per la verifica della coerenza dei risultati derivanti dall’attuazione del Piano e gli obiettivi e i traguardi concordati a livello europeo; in collaborazione con l’Ispettorato generale per il Pnrr, verifica la coerenza della fase di attuazione del Piano, rispetto agli obiettivi programmati, e provvede alla definizione delle eventuali misure correttive ritenute necessarie.

La struttura di missione sovraintende allo svolgimento dell’attività istruttoria relativa alla formulazione delle proposte di aggiornamento ovvero di modifica del Pnrr; assicura lo svolgimento delle attività di comunicazione istituzionale e di pubblicità del Pnrr anche avvalendosi delle altre strutture della presidenza del Consiglio dei ministri.