BPER Banca, a Bra un nuovo Centro Private

(Bra, 1 febbraio 2021)

BPER Banca ha inaugurato in questi giorni il nuovo Centro Private di Bra (CN) in Piazza Carlo Alberto, 1.

I locali della ex Fondazione Cassa di Risparmio di Bra, sede della nuova struttura, sono stati completamente rinnovati per migliorare l’accoglienza dei clienti Private dell’Area Territoriale di Bra, governata da Michele Iula e coordinata dalla Direzione Regionale Piemonte Liguria, diretta Giuseppe Aimi.

A capo della nuova struttura è Marco Gabriele Rizzi, professionista con una consolidata esperienza nella gestione dei patrimoni. Rizzi ha dichiarato: “La clientela private del nostro territorio può contare attualmente sulla presenza di nuova sede, appena inaugurata, e il supporto di tre private banker. Il servizio sarà assicurato valorizzando tutti gli investimenti che nell’ultimo Piano Industriale il Gruppo BPER ha realizzato nel perimetro del Wealth Management, coinvolgendo le fabbriche prodotto Arca Fondi e Optima SIM e la partnership con BlackRock per la piattaforma di consulenza Aladdin for Wealth”.

L’ufficio Private Banking di BPER in Piemonte è composto complessivamente da nove specialisti divisi tra Torino, Cuneo, Asti, Bra e Saluzzo, tutti iscritti all’albo dei Consulenti Finanziari ed esperti nel settore investimenti.

Bper Private Banking propone una consulenza qualificata per la gestione dei grandi patrimoni e assicura competenza ed esclusività di trattamento in qualsiasi contesto di mercato.

Gianluca Lovisolo, in forza allo staff Private Banking della Direzione Generale, si occupa di supportare il business in sinergia con il neonato Centro Imprese, avente sempre sede a Bra.

Inoltre, in seguito all’imminente operazione di incorporazione delle filiali ex Ubi Banca, la rete dei Private Banker verrà nelle prossime settimane ulteriormente potenziata per assistere nel miglior modo possibile i nuovi clienti.

Per informazioni: www.bper.it