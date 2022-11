Bper Banca, al Diamantino insegna in rosso per la Giornata contro la violenza sulle donne

In occasione della “Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne”, anche l’insegna luminosa installata sul Diamantino, sede milanese di BPER Banca, è rimasta colorata di rosso per tutta la giornata. Rosso come il colore che caratterizza il progetto “Insieme per le Donne” che BPER ha attivato in occasione di questa ricorrenza per aiutare tutte quelle donne che hanno intrapreso il percorso di uscita dalla violenza, ma che non hanno a loro disposizione risorse sufficienti per una vera autonomia economica e abitativa.

Un ulteriore segno di vicinanza e sensibilizzazione, che proseguirà con altre iniziative concrete che l’Istituto sta mettendo in campo su questo tema sociale così importante e su cui vanno posti massima attenzione e impegno.