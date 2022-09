Bper Banca, da Bce aggiornamento requisiti patrimoniali dopo acquisizione Carige

A fronte dell’acquisizione di Banca Carige avvenuta il 3 giugno scorso, la Banca Centrale Europea ha notificato a Bper Banca un aggiornamento della decisione in materia di requisiti prudenziali da rispettare su base consolidata ai sensi dell’art. 16 del Regolamento (Ue) n. 1024/2013, comunicata il 25 gennaio 2022 in relazione al Supervisory Review and Evaluation Process (Srep). Lo rende noto Bper Banca.

Il nuovo requisito che Bper Banca dovrà rispettare su base consolidata in termini di Common Equity Tier 1 ratio è pari all’8,47% (rispetto al precedente 8,29%), costituito dalla somma del requisito minimo regolamentare di Pillar 1, pari al 4,5%, del requisito aggiuntivo di Pillar 2, pari all’1,47% e del Capital Conservation Buffer pari al 2,5%. Il requisito minimo del Totale dei Fondi Propri (“Total Capital ratio”) dovrà essere pari al 13,11%. I coefficienti patrimoniali proforma di Bper a livello consolidato al 30 giugno 2022 che includono già gli effetti dell’acquisizione di Banca Carige, come indicato nel comunicato del 4 agosto scorso, sono pari a: Common Equity Tier 1 (CET1) ratio Phase-in proforma pari a 13,8%. L’indice calcolato in regime di piena applicazione (“Fully Phased” proforma) è pari a 13,4%; Total Capital ratio Phased In proforma è pari a 16,3%.

Nella nota Bper sottolinea che "tali valori risultano significativamente superiori ai requisiti patrimoniali minimi richiesti dalla Bce, a conferma dell’elevata posizione di capitale della Banca".