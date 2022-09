Bper banca: 'Destituito di fondamento ricorso Malacalza su acquisizione azioni residue Carige'

Bper banca informa che le è stato notificato un ricorso cautelare da Malacalza Investimenti, azionista di minoranza di Banca Carige, con il quale Malacalza ha chiesto al Tribunale di Genova di inibire a Bper l’esercizio del diritto di acquistare, ai sensi dell’art. 111 del Tuf (c.d. “squeeze-out”), le azioni ordinarie residue emesse da Carige nel caso in cui Bper raggiunga la soglia del 95% del capitale ordinario della stessa Carige in esito alla Procedura di Sell-Out. Il Tribunale di Genova ha fissato l’udienza per la trattazione del ricorso per la data del 14 settembre 2022. Nella nota si legge che Bper "reputa il ricorso destituito di ogni fondamento e provvederà a far valere le proprie ragioni nelle sedi competenti".