BPER Banca è Sponsor Ufficiale del brand di moda inclusiva Iulia Barton per la nuova collezione “Adaptive”

Bper Banca è al fianco di Iulia Barton in qualità di Official Sponsor per il lancio della prima Collezione Adaptive al mondo che sarà presentata con un evento phygital durante la prossima Milano Fashion Week a settembre. La collezione raccoglierà tutta l'esperienza e gli anni di impegno nella moda inclusiva Iulia Barton per una nuova visione della moda che sostenga la ricerca e la creazione di una linea di abbigliamento di alta qualità e un design studiato per il comfort di tutte le persone, comprese quelle con disabilità. Un progetto di indossabilità universale che, per il lancio ufficiale, avrà al proprio fianco un nuovo sostenitore come Bper Banca, Gruppo fortemente impegnato in progetti innovativi e di sviluppo sociale.

“Da oggi annoveriamo tra i nostri sostenitori un Gruppo bancario di eccellenza nel nostro Paese. Grazie alla solidità e all’impegno sociale di Bper Banca il nostro percorso verso una moda sempre più inclusiva può avere inizio. Siamo orgogliosi di questa partnership, le due realtà condividono ideali comuni e riteniamo che gli investimenti nell’inclusione sociale a tutti livelli si traducano in avanguardie. Sono proprio quest’ultime a generare il cambiamento”, afferma Giulia Bartoccioni, ceo e Direttrice Creativa del brand. Cristina Toselli, Responsabile Ufficio Internal Communication e Coordinatrice Team Diversity Bper Banca, ha inoltre dichiarato: “È per noi un onore poter sostenere un’iniziativa che unisce in un unico evento innovazione, sostenibilità sociale e inclusività. Il rispetto e il riconoscimento dell’unicità delle persone sono valori che ci guidano da sempre e che trovano compimento nel nostro programma di diversity e inclusion ‘A Pari Merito’ il cui obiettivo è creare le condizioni affinché le persone si sentano rispettate e a proprio agio, a prescindere da genere, età, diversa abilità, stato di salute, etnia, orientamento e identità sessuale o ideologie politiche”.