BPER Banca: nuove iniziative per il territorio marchigiano

Stanziato plafond da un miliardo di euro per le piccole e medie imprese, denominato “Rilancio Marche”

Ancona, 18 giugno 2021 - BPER Banca mette in campo un nuovo programma strategico di finanziamenti a sostegno del sistema economico territoriale, denominato “Rilancio Marche”, che intende favorire il consolidamento e la ripresa produttiva delle piccole e medie imprese della regione.

Giuliano Lugli, Direttore regionale Marche di BPER Banca, spiega così l’iniziativa: “Si tratta di un plafond di circa un miliardo di euro per sostenere il rilancio dei distretti e delle Pmi. E’ un impegno orientato in particolare ai temi della digitalizzazione, dell’innovazione di prodotto e di processo e della internazionalizzazione. Siamo pronti a essere partner attivi del percorso di ripresa e vogliamo favorire la crescita delle aziende del territorio sui mercati esteri. Ci rivolgiamo all’intero tessuto produttivo, offrendo la nostra disponibilità ad accompagnare la crescita e il recupero di competitività nello scenario interno e internazionale, attraverso il rilancio degli investimenti produttivi. Questo – osserva il Direttore regionale – è il momento giusto per essere a fianco delle aziende che intendono investire: dopo un 2020 non brillante, infatti, si respira da più parti la voglia di ripartire con decisione, ponendosi obiettivi sfidanti”.

Lugli sottolinea inoltre il ruolo di riferimento assunto da BPER Banca nelle Marche, con quote di mercato molto significative, a seguito dell’acquisizione di un importante ramo di azienda dal Gruppo Intesa Sanpaolo. BPER Banca è l’unico Istituto di credito a livello nazionale che ha costituito una Direzione regionale sul territorio dedicata solo alla regione Marche.

La nuova Direzione ha sede ad Ancona ed è composta da tre Aree: Marche nord (provincia di Pesaro) guidata da Massimo Tombolini, Marche Centro (provincia di Ancona) guidata da Maddalena Lepretti e Marche Sud (province di Macerata, Fermo e Ascoli Piceno), guidata da Domenico Luciani.

In totale le filiali sono 130, al servizio di circa 260 mila clienti, mentre il prodotto bancario lordo (raccolta e impieghi) supera abbondantemente i 12 miliardi. Nel segmento imprese, in particolare, BPER Banca ha complessivamente oltre 35.000 clienti, considerando i piccoli operatori economici (circa 20.000) e le aziende medio-grandi (oltre 15.000).

Per informazioni: www.bper.it