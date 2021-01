Bper Banca, Standard Ethics alza rating a 'EE'

Roma, 21 gen. (Adnkronos)

Standard Ethics ha alzato il Corporate Rating di Bper Banca a 'EE' dal precedente 'EE-'. Lo comunica l'agenzia in una nota.

"In coerenza con la crescita dimensionale di Bper Banca - motiva Standard Ethics - è stato avviato un percorso di allineamento alle raccomandazioni sulla Sostenibilità provenienti dalle organizzazioni internazionali (Onu, Ocse e Unione Europea). Un percorso tutt’ora in atto il quale produrrà adeguamenti ai documenti di governo della Sostenibilità come il Codice Etico. Ad oggi, gli ambiti in cui si registrano i progressi più significativi sul piano ESG (Environmental, Social e Governance), riguardano anche il risk management; la creazione di politiche di Sostenibilità; nuovi comitati manageriali; gli strumenti di finanza sociale e “green”; la prevenzione di illeciti. La rendicontazione extra-finanziaria appare allineata alle migliori pratiche del settore", conclude la nota.