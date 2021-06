Bper Banca, Travella nuovo presidente del collegio sindacale

L'assemblea ordinaria di Bper Banca, riunita oggi in unica convocazione a Modena, ha integrato, per il residuo del triennio 2021-2023, il collegio sindacale mediante la nomina del presidente, di un altro sindaco effettivo e di un sindaco supplente. Al termine delle votazioni sono state rispettivamente nominate per le cariche Daniela Travella, in sostituzione del dimissionario Nicola Bruni, Patrizia Tettamanzi e Sonia Peron, in sostituzione della stessa Tettamanzi.

L'assemblea, inoltre, ha integrato per il residuo del triennio 2021-2023 il consiglio di amministrazione, con la nomina a consigliere di Elisa Valeriani, socio Fondazione di Modena, in sostituzione dell'indipendente cessato Alessandra Ruzzu.