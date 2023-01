Bper, Berselli nuovo responsabile direzione territoriale Emilia Ovest

Cristian Berselli è stato designato come nuovo responsabile della Direzione Territoriale Emilia Ovest di Bper Banca, che comprende le province di Modena, Reggio Emilia, Parma e Piacenza e che conta sulla presenza in tutta l’area di 130 filiali, 1156 dipendenti, 8 centri private e 4 centri imprese, con un Prodotto Bancario Lordo pari a oltre 31 miliardi. Subentra nel ruolo a Giuseppe Sibilla, ora responsabile della rete commerciale della Banca.

Stefano Vittorio Kuhn, Chief Retail Commercial Banking Officer di Bper Banca, dichiara: “Alla guida della Direzione Territoriale Emilia Ovest abbiamo scelto un manager di alto profilo, Cristian Berselli, che ha già ricoperto importanti ruoli di responsabilità in diversi istituti di credito. Berselli ha maturato una lunga e diversificata esperienza nella direzione territoriale della rete commerciale e dei centri imprese, distinguendosi per la professionalità e per la spiccata capacità di supportare la crescita economica dei territori presidiati, sviluppando relazioni proficue con le istituzioni e con la clientela e affermando il ruolo di Bper Banca come punto di riferimento per famiglie e imprese”.

Cristian Berselli, bolognese, classe ’68, inizia la sua carriera nel 1990 nella rete della Banca Popolare di Bergamo, ricoprendo ruoli di responsabilità crescente. Nel 2011 assume il ruolo di Direttore Territoriale Emilia per UBI Banca, dal 2017 Direttore Territoriale Emilia Romagna, sempre per UBI Banca, fino al 2020, con responsabilità diretta della gestione e sviluppo dell’area di riferimento. Nel 2021 entra in Bper Banca prima come Area Manager a Monza, poi come responsabile Mercato imprese nella DT Nord-Ovest.