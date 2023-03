Bper, Bibanca vince premio Abi Innovazione Clienti Retail

Bibanca, società del Credito al Consumo del Gruppo Bper Banca, ha vinto, nella categoria 'Cliente Retail' con il prodotto Quicash, il Premio Abi per l’Innovazione nei Servizi Bancari 2023. L’evento, giunto alla sua tredicesima edizione, ha nel tempo registrato più di 700 progetti presentati da oltre 230 primarie organizzazioni bancarie ed è finalizzato a valorizzare l’innovazione, la digitalizzazione e la dematerializzazione dei servizi finanziari.

A ritirare il premio Diego Rossi, direttore generale dell’Istituto che ha spiegato, alla platea presente agli Ibm Studios, come è nata l'idea del connubio tra il digitale e una forma di credito al consumo così tradizionale come la cessione del quinto. Quicash è un prodotto creditizio inedito, ammesso alla sperimentazione dalla Banca d’Italia nell’ambito della cosiddetta 'sandbox fintech' e destinato ai dipendenti di un numero limitato di aziende convenzionate. Consente di ottenere un plafond di liquidità commisurato allo stipendio netto mensile, poi utilizzabile in qualsiasi momento sia per piccole spese sia per maggiori importi, entro il limite massimo di 65.000 euro.

Le rate vengono quindi trattenute mensilmente dallo stipendio e, ad ogni trattenuta, la liquidità disponibile si ricarica automaticamente. L’operatività avviene mediante registrazione ad una app che consente di gestire l'intero processo, monitorare il plafond disponibile e ottenere ogni volta la liquidità effettivamente necessaria in quel momento, modulando la modalità di rimborso.

"Abbiamo più volte osservato che la tecnologia è il grande fattore abilitante per realizzare soluzioni innovative che poi vengono favorevolmente accolte dal mercato. Grazie all’ammissione alla Sandbox di Banca d’Italia, che ci ha permesso di sperimentare la soluzione, e a straordinari compagni di viaggio che trasformano le intuizioni in soluzioni concrete, Quicash prova a realizzare proprio questo: l’unione tra informazioni disponibili su piattaforme diverse che, messe in connessione, restituiscono un’esperienza veloce, trasparente e totalmente paperless", ha dichiarato Rossi.

Quicash si è aggiudicato il premio nel segmento Innovazione per il Cliente Retail, nel quale sono analizzati i progetti che, con l’obiettivo di promuovere e semplificare i servizi e i prodotti per le famiglie e le nuove generazioni, favoriscono una maggiore inclusione finanziaria sia in termini di accesso al credito che nella gestione del risparmio, facilitando il rapporto con la banca in ottica di prossimità e collaborazione.