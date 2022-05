Bper con Assodirbank premiano migliori tesi di dottorato

Si è svolta questo pomeriggio al Bper Banca Forum Monzani di Modena la consegna del Premio Assodirbank Awards. L’iniziativa, organizzata nell’ambito del Corso di Dottorato in Lavoro, Sviluppo e Innovazione di Unimore e della Fondazione Marco Biagi, in collaborazione con Assodirbank e BPER Banca, ha voluto valorizzare in particolar modo gli elaborati discussi tra il 2020 e il 2021 riguardanti le politiche pubbliche, la qualità del lavoro, l’innovazione e l’ineguaglianza nella distribuzione dei redditi e della ricchezza.

I premi, dal valore di 1.500 euro ciascuno, sono stati attribuiti a Luca Bonacini, che ha presentato una tesi dal titolo 'The Cornerstone of Individuals Progression: rethinking education after the Covid-19 pandemic' e a Silvia Fareri, che ha discusso la tesi 'The Human Side of the Digital Revolution: text mining tools to Face Industry 4.0 Phenomenon'. Menzione speciale a Stefano Boscolo, Michele Cantarella, Andrea Marchioni, Andrea Giannetto che hanno presentato al Comitato Scientifico lavori meritevoli. Bper Banca, sottolinea Giuseppe Corni, Chief Human Resource Officer di Bper Banca, "si conferma sensibile e attenta alla crescita culturale e professionale delle nuove generazioni. Questi riconoscimenti hanno l’obiettivo di valorizzare gli studenti più meritevoli con l’augurio di un futuro professionale ricco di soddisfazioni. I giovani di oggi sono lo specchio della società di domani: per questo siamo impegnati con molte iniziative nell’erogazione di borse di studio e nella valorizzazione del talento giovanile".

Carlo Pellacani, Consigliere dell’Associazione Assodirbank, ribadisce: "Promuoviamo questo premio, assieme a BPER Banca, come riconoscimento al lavoro svolto dai dottorati del Dipartimento di Economia Marco Biagi. Riteniamo sia un modo per concorrere alla formazione e alla crescita della nuova classe dirigente del Paese. Un segnale di vicinanza alle tematiche sociali e culturali del territorio che Assodirbank ha ripetuto con entusiasmo e che si augura di poter protrarre negli anni futuri".

Il prof. Giovanni Solinas, componente del Collegio docenti del Dottorato in Lavoro, Sviluppo e Innovazione e della Commissione giudicatrice del Premio, sottolinea inoltre che: "i premi sono il modo con il quale una comunità riconosce e segnala i suoi migliori. Per questo i premi di studio hanno un valore del tutto particolare ed è importante che su questo obiettivo si riconosca Bper e si riconosca una Associazione di dirigenti bancari di primo rilievo quale Assodirbank".