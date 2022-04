Bper, due premi a gruppo in Mf Banking Awards

Il riconoscimento, che segnala i prodotti bancari più innovativi e i trend evolutivi dell’offerta, è stato ottenuto per l’attività al servizio della clientela svolta con l’utilizzo della piattaforma B Financial Advisor.

Il Gruppo Bper Banca ha ottenuto due importanti riconoscimenti nell’ambito degli MF Banking Awards, l’appuntamento annuale organizzato da Milano Finanza che premia le eccellenze del settore. A BPER Banca, in particolare, è stato assegnato il Premio MF Innovazione Award nella categoria Wealth Private Banking. Il riconoscimento, che segnala i prodotti bancari più innovativi e i trend evolutivi dell’offerta, è stato ottenuto per l’attività al servizio della clientela svolta con l’utilizzo della piattaforma B Financial Advisor. Il Banco di Sardegna, inoltre, è stato premiato nella categoria Best Bank per l’eccellenza regionale e figura tra gli Istituti più solidi che hanno saputo abbinare allo sviluppo della massa amministrata la capacità di generare profitti. Nel corso della cerimonia, che si è svolta ieri sera a Milano, ha ritirato il premio per BPER Banca Fabrizio Greco, Responsabile della Direzione Wealth Investment Management.

“La soluzione innovativa B Financial Advisor – ha spiegato – è frutto di un progetto che parte da lontano e di una partnership avviata da alcuni anni con Blackrock. Si tratta di una piattaforma di robo for advisory che consente ai nostri consulenti di interagire con la clientela in modo sempre più efficiente, cercando di sfruttare tutte le potenzialità dello strumento innovativo per fornire consigli di investimento ottimizzati”.

Per il Banco di Sardegna ha ritirato il premio Andrea Saba, Coordinatore Area Affari Centro, che ha sottolineato l’importanza del riconoscimento al lavoro svolto dall'Istituto in un anno impegnativo, confermando la volontà di sostenere concretamente imprese e famiglie per avviare ulteriori percorsi di sviluppo.