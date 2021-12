Bper, imprese e mercato capitali un'opportunità per crescere

Si è svolto oggi, presso il Circolo della Caccia in via Castiglione a Bologna, un convegno dal titolo “Imprese e mercato dei capitali: un’opportunità per crescere”, organizzato da Bper Banca con il patrocinio della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Bologna, di Confindustria Emilia Area Centro e di LS Lexjus Sinacta. Nel corso dell’evento è stata evidenziata la sempre maggiore propensione delle piccole e medie imprese a ricorrere al mercato dei capitali come fonte di raccolta di risorse da destinare a investimenti e crescita. Ciò è confermato dall’andamento dell’indice Ftse Italia Growth, che ha vissuto un ultimo anno da record: la performance del mercato Euronext Growth Milan (già Aim Italia) è stata infatti significativamente superiore (+53%) rispetto alla media degli altri indici del mercato italiano, rispettivamente Ftse Italia Star (+39%) e Ftse Mib (+19%).

Sono intervenuti all’incontro Davide Vellani, Responsabile Direzione Imprese e Global Transaction di Bper Banca, Stefano Taioli, Responsabile Equity and Debt Capital Markets di Bper Banca, Gianluigi Serafini, Partner Studio LS Lexjius Sinacta, Giuseppe Vegas, Of Counsel Studio LS Lexjius Sinacta ed ex Presidente Consob, Barbara Lunghi, Responsabile Primary Market di Borsa Italiana, Marco Ciscato, Presidente e CEO di Maps e Sergio Muratori, Ceo di Doxee.

Stefano Taioli ha dichiarato: “Bper Banca è in grado di offrire una gamma completa di servizi alle Pmi nell’ambito di processi di strutturazione, collocamento e quotazione di strumenti finanziari di equity e debito. Il ruolo della Banca non si esaurisce con la quotazione, ma continua fornendo costante supporto agli imprenditori e alle società, con un’offerta ritagliata sulle specifiche esigenze del cliente, mettendo a disposizione le competenze e il know how di professionisti qualificati, che vantano una solida esperienza sul mercato dei capitali e rapporti consolidati con gli investitori italiani ed esteri”. Dal 2018 a oggi Bper Banca ha seguito 14 operazioni di Ipo su Euronext Growth Milan e su Euronext Milan e ha completato numerose attività sul mercato secondario, compresa l’emissione di bond. Il team di Bper Banca, recentemente rafforzato, opera all’interno della Direzione Corporate e Investment Banking, che ha seguito il maggior numero di quotazioni con raccolte superiori a 5 milioni di euro sui mercati delle Pmi.