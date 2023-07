Bper insieme a 'Obiettivo3' per promuovere i valori sociali dello sport inclusivo

"Bper Banca e Obiettivo 3 hanno sottoscritto un accordo di collaborazione con l’obiettivo di sensibilizzare sui temi dello sport e, in particolare, dello sport paralimpico. Ciò sarà possibile grazie a iniziative volte alla promozione e all’allargamento dei vari team con nuovi atleti sul territorio nazionale. In particolare, sono previste attività educative e di sensibilizzazione sulle tematiche inerenti lo sport, l’inclusione e la disabilità, con una particolare attenzione verso i giovani delle scuole di tutti gli ordini e gradi e delle università". Lo riporta Bper Banca oggi in un comunicato.

"Il progetto - prosegue la nota - prevede, tra le iniziative più importanti, l’organizzazione di 'Obiettivo Tricolore', una staffetta di atleti paralimpici, nata nel 2020 per lanciare un messaggio di ripartenza dopo il lockdown e proseguita negli anni successivi per dar modo ai partecipanti di dimostrare che la disabilità è una caratteristica e non un limite. Nell’edizione 2023 - aggiunge Bper Banca - l’evento, che vedrà gli atleti completare il percorso di corsa, in bicicletta, in handbike, in carrozzina olimpica e anche in canoa, partirà da Cortina d’Ampezzo, sede delle prossime Paralimpiadi invernali, e arriverà a Parigi, dove si terranno le Paralimpiadi estive nel 2024".

"Lo staff di Obiettivo3 - continua - nei prossimi mesi, attiverà con alcuni Istituti delle scuole medie inferiori e superiori un percorso per individuare occasioni di confronto e condivisione con gli alunni e insegnanti. Tutte azioni che portano con sé un alto valore sociale attraverso lo sport, con incontri fra giovani disabili e giovani normodotati all’insegna dell’empowerment, dell’inclusione e della partecipazione attiva".

"Obiettivo3 è un progetto davvero straordinario, portatore di una serie di valori importanti che, come Bper, abbiamo sempre perseguito. L’inclusione, la sensibilizzazione allo sport, il coinvolgimento di giovani, l’attenzione alle diverse abilità hanno dato vita a una serie di iniziative a cui abbiamo voluto dare il nostro concreto supporto e contributo, abbracciando un obiettivo comune. Accompagneremo, con il nostro sostegno, atleti e giovani studenti verso una maggiore consapevolezza sull’importanza della socializzazione, dell’inclusione e del superamento delle barriere, sia fisiche che non". Così sulla nuova partnership, Gilberto Borghi, responsabile dell’ufficio External Relations, Sponsorships & Events di Bper Banca.

"Il sostegno di Bper, oltre a inorgoglirci, rafforza ulteriormente il nostro percorso di crescita. Sapere di avere vicino un partner che sposa completamente i nostri valori e la volontà di sensibilizzare quante più persone possibili sull’importanza della pratica dello sport nelle disabilità, è uno stimolo ulteriore per portare avanti i nostri progetti, realizzare i nostri sogni e quelli dei nostri ragazzi". Lo afferma Barbara Manni, responsabile marketing di Obiettivo3.