Bper, nuova serie podcast “The Real Genius” con Storielibere.fm

Continua la collaborazione di BPER Banca con Storielibere.fm per lo sviluppo delle sue serie podcast con l’obiettivo di proporre intrattenimento audio di qualità e accrescere le conoscenze degli ascoltatori in modo piacevole. Dopo l’ultimo podcast “ConTanti Saluti” - il magazine di economia e di educazione finanziaria che ha approfondito tanti argomenti di interesse quotidiano e pratico legati alla gestione del denaro - Bper Banca torna a proporre temi incentrati sulla narrazione di storie, capaci per questo di affascinare e ispirare il pubblico all’ascolto.

La voce narrante della nuova serie sarà quella del divulgatore Massimo Temporelli, che racconterà sei grandi storie di genialità e innovazione che hanno tutte un filo conduttore: la centralità dell’aspetto economico e imprenditoriale. Contesto e dato economico sono entrambi elementi cruciali che possono determinare il successo o l’insuccesso di molte idee e tecnologie.

Si potranno ascoltare storie di personalità lungimiranti e visionarie, che hanno saputo unire tecnologia, creatività, innovazione e fiuto imprenditoriale per sviluppare e diffondere le proprie idee o i propri progetti, ciascuna nel proprio campo. Si parte con l’ereditiera ribelle Peggy Guggenheim, per proseguire con il banchiere galantuomo Amadeo Peter Giannini, passando per il precursore Silvio Crespi, la geniale Luisa Spagnoli, il “capitano coraggioso” Enrico Mattei, per chiudere infine con un altro banchiere, più sui generis, Muhammad Yunus. Il podcast principale avrà anche un’appendice tutta dedicata ai temi di innovazione bancaria, raccontati attraverso episodi da quattro minuti che si potranno ascoltare tra una puntata e l’altra di The Real Genius.

Questi “Lampi di genio” saranno dedicati alle invenzioni che hanno riguardato il sistema bancario, la sua sicurezza, il rapporto con gli utenti: dal bancomat alle criptovalute, passando per il POS e tutte quelle piccole grandi innovazioni che ormai fanno parte della vita di tutti i giorni e che spesso diamo per scontate. La serie podcast sarà composta da sei episodi, il primo dei quali è previsto in uscita il 24 dicembre e cinque Lampi di Genio.

Commentando l'iniziativa Sabrina Bianchi, Responsabile Brand e Marketing Communication di BPER Banca, sottolinea come "dietro ogni podcast che proponiamo è presente un progetto di corporate storytelling che concorre all’affermazione dei valori del nostro brand. BPER Banca crede nel potere delle idee ‘geniali’ e le sostiene. Sappiamo che il sistema economico, così come quello finanziario di cui facciamo parte, svolge un ruolo decisivo nel portare al successo idee o progetti che possono incidere fortemente sulla qualità della vita delle comunità e dei territori. ‘The Real Genius’ – prosegue Bianchi – racconta il valore dell’imprenditoria e l’importanza del fiuto e della creatività per la realizzazione di questo tipo di idee e progetti. Lo fa affidandosi alla voce autorevole del divulgatore Massimo Temporelli, capace di intrattenere e accrescere le conoscenze di chi ascolta. Un’ambizione, quest’ultima, in linea con i nostri valori, che ha portato BPER a proseguire convintamente a investire su questo canale”.

Da dicembre 2022 fino a maggio 2023, “The Real Genius – Visioni di valore” sarà online ogni mese con un nuovo episodio disponibile su bper.it, storielibere.fm e su tutte le principali applicazioni di ascolto podcast, da Spotify ad Apple Podcast.