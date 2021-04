Bper, nuovi finanziamenti imprese Arezzo

Bper Banca ha deciso di intervenire a sostegno delle imprese della provincia di Arezzo con un finanziamento dedicato. Per agevolare la ripresa dell’economia della zona, l’Istituto mette infatti a disposizione dei piccoli operatori economici un finanziamento a condizioni speciali e a tasso agevolato, dell’importo massimo di 25 mila euro e della durata di 18 mesi (di cui 6 di preammortamento). L’operazione di supporto all’economia locale è agevolata dalla capillarità recentemente raggiunta con l'acquisizione di filiali ex Ubi, che porta il totale degli sportelli attivi in provincia a 18, collocando dunque Bper tra i principali istituti di credito del territorio.

Il Direttore Regionale Toscana Umbria di Bper Banca, Massimo Biancardi, ha dichiarato: “La pandemia ha colpito in maniera consistente famiglie e imprese, soprattutto nei settori più rappresentativi della nostra provincia e, in generale, identificativi del made in Italy. Qui c’è il distretto orafo più importante d’Europa e una tradizione di industria tessile e meccanica di altissimo livello. E’ proprio dalla salvaguardia di queste eccellenze che dobbiamo ricominciare. Bper Banca è chiamata a una sfida impegnativa in questo territorio, ma è pronta a proporsi come ‘banca della comunità’, un punto di riferimento per aziende e cittadini”.

L’Area Manager Toscana Sud Stefano Baldi ha aggiunto: “In un periodo come quello attuale, di parziale riaperture delle attività, è fondamentale per noi essere vicini alle aziende per facilitarne il riavvio. La ripresa dell’economia può avere ripercussioni positive non solo in termini finanziari ma anche a livello occupazionale e di salvaguardia del saper fare tipico delle nostre zone, abituato a far apprezzare la qualità dei suoi prodotti in tutto il mondo”. Le Filiali sono a disposizione per ogni informazione sui finanziamenti e per tutti gli altri strumenti a disposizione di privati e aziende.