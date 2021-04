Bper premiata come 'Banca retail dell'anno'

Il Gruppo Bper Banca ha ottenuto quattro prestigiosi riconoscimenti nell’ambito di Mf Banking Awards 2021, la manifestazione che segnala ogni anno le eccellenze del mondo bancario e finanziario nazionale. I premi sono stati consegnati, in modalità virtuale, nel corso di una cerimonia trasmessa ieri sera in diretta streaming. A Bper Banca, in particolare, sono stati attribuiti il Premio Guido Carli Elite come banca retail dell’anno e il Premio Leone d’oro per la migliore campagna tv di posizionamento, mentre al Banco di Sardegna è andato il Premio Best Banks come banca numero 1 per requisiti patrimoniali e Bibanca ha ottenuto il Premio Creatori di Valore che segnala le performance di efficienza. Il Premio Guido Carli Elite come banca retail dell’anno è stato ritirato virtualmente da Stefano Rossetti, Vice Direttore Generale Vicario di Bper Banca.

La motivazione fa riferimento all’operazione strategica con cui BPER ha recentemente aumentato di circa il 40 per cento le proprie dimensioni, con l’acquisizione di un ramo d’azienda composto da oltre 600 filiali situate in territori strategici, soprattutto nel nord ovest del Paese e in Lombardia, ma anche nelle Marche e in altre regioni. Il prestigioso premio, un riconoscimento all’impegno e al lavoro svolto nell’ultimo anno da tutte le strutture della banca, sottolinea una svolta storica inserita nel solco di una modalità operativa che privilegia da sempre la relazione con imprese e famiglie e la vicinanza alle comunità.

Non a caso, infatti, nelle nuove filiali appena acquisite i clienti hanno ritrovato sotto le insegne Bper lo stesso personale che è stato in questi anni il loro punto di riferimento, e che ha ora ulteriori occasioni di valorizzazione professionale. Il Premio Leone d’oro per la migliore campagna tv di posizionamento è stato ritirato virtualmente da Pierpio Cerfogli, Vice Direttore Generale e Chief Business Officer di Bper Banca.

La motivazione fa riferimento al lancio della campagna tv "Paese che vai, Bper Banca che trovi", un importante traguardo che celebra la crescita e la solidità del marchio nel mercato bancario italiano, come riflesso di un’azienda in forte crescita. Il concept consolida il posizionamento di una banca vicina e capace di dialogare con privati e imprese. Gli obiettivi sono essenzialmente tre: affermare il ruolo nazionale del brand Bper Banca, accrescere la reputazione e la consideration e consolidare la relazione con i territori. I risultati sono molto soddisfacenti e hanno prodotto un sensibile aumento dell’awareness.

Il Premio Best Banks come banca numero 1 per requisiti patrimoniali è stato ritirato virtualmente da Antonello Arru e Giuseppe Cuccurese, rispettivamente Presidente e Direttore Generale del Banco di Sardegna. L’Istituto, confermando il suo ruolo di riferimento nella regione, ha dimostrato nei risultati del bilancio di esercizio 2020 una grande solidità patrimoniale, con un Cet 1 Ratio e un Tier 1 Ratio phased-in al 31,96% – tra i migliori del sistema – mentre è in netto miglioramento la qualità del credito. Il Premio Creatori di valore è stato ritirato virtualmente da Diego Rossi, Direttore Generale di Bibanca, società prodotto del Gruppo Bper specializzata nel credito al consumo e nella monetica. Bibanca prosegue con modalità innovative la profonda trasformazione iniziata nel 2020 con il cambio del nome, perseguendo opportunità di sviluppo in ottica nazionale.