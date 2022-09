Bper sigla accordo con Ibm per supporto modernizzazione tecnologica

Il Gruppo Bper Banca e Ibm hanno siglato un accordo quadriennale per supportare la modernizzazione tecnologica del gruppo bancario, già prevista dal nuovo piano strategico quadriennale 'Bper-evolution', che guarda all’orizzonte del 2025. L’intesa prevede la realizzazione di progetti di trasformazione basati su tecnologie di nuova generazione, come Ibm Cloud e i sistemi mainframe e storage di Ibm, e le piattaforme multi-cloud ibride, come Red Hat Openshift, la piattaforma cloud open source leader di settore. Lo annuncia una nota.

Tra gli obiettivi, si legge, oltre a un miglioramento dell’operatività e dell’efficienza, è previsto l’avvio di un nuovo modello di business digitale sicuro e sostenibile. In particolare, l’utilizzo di soluzioni e competenze digitali avanzate negli ambiti di intelligenza artificiale, cybersecurity e automazione data-driven consentiranno al Gruppo Bper di rispondere ancor più efficacemente alle esigenze della propria clientela, attraverso servizi personalizzati e multi-canale, oltre ad avviare un percorso virtuoso a favore di un ambiente che guarda al futuro.

Nel corso degli ultimi mesi Ibm, ricorda ancora la nota, forte della sua esperienza globale nel mercato dei servizi finanziari regolamentati, ha collaborato a definire una strategia di modernizzazione e trasformazione del sistema di core banking del Gruppo Bper e sta ora accompagnando il progetto di integrazione di Banca Carige. L’accordo pluriennale prevede l’opportunità di realizzare progetti a elevato contenuto trasformativo e di innovazione, mettendo a disposizione di Bper le migliori competenze IBM di consulenza, system integration e sui processi bancari, per accelerare sia la modernizzazione del sistema informativo sia la trasformazione applicativa, anche attraverso iniziative legate al journey to cloud della Banca.

Il Gruppo Bper Banca, inoltre, ha recentemente presentato agli investitori il Piano Industriale 2022-2025, che prevede il passaggio da un modello filiale-centrico a uno digitale, più efficiente e vicino alle esigenze della clientela. Per raggiungere gli obiettivi previsti dal Piano, risultano di fondamentale importanza, tra gli altri, gli investimenti previsti dal Gruppo nella trasformazione dell’infrastruttura tecnologica anche per i programmi Esg (Environmental, Social, and Corporate Governance).

“Innovazione e digitalizzazione sono uno dei principali asset su cui sta puntando Bper Banca. Il settore bancario – ha affermato Elvio Sonnino, vicedirettore Generale e Chief Operating Officer di Bper Banca - è infatti in rapida trasformazione e i benefici e le potenzialità che emergono dalle dinamiche di innovazione tecnologica a cui oggi assistiamo sono ampi. La partnership con Ibm ci consentirà di effettuare un importante upgrade tecnologico, di realizzare una maggiore sinergia dei processi e di ampliare l’offerta dei servizi omnicanale di qualità, per rispondere ancor più efficacemente alle sempre maggiori esigenze della clientela", ha concluso Sonnino.

"Ibm supporterà Bper Banca nell'accelerazione del suo percorso di crescita strategica con tecnologie aperte e sicure per modernizzare e innovare, contribuendo a fornire esperienze per accompagnare la trasformazione digitale in modo più veloce, senza soluzione di continuità e conforme", ha dichiarato Stefano Rebattoni, amministratore delegato di Ibm Italia. "La strategia di modernizzazione combinerà un approccio cloud ibrido ampliato con nuove funzionalità software potenziate dall'intelligenza artificiale, costruite e gestite con la profonda esperienza di settore di Ibm per aiutare Bper Banca a raggiungere i suoi obiettivi di trasformazione e migliorare l'esperienza dei clienti".