Bper sostiene i giovani creativi della Fondazione Sos di Milano

E’ stata inaugurata nei giorni scorsi, alla presenza del sindaco di Milano Giuseppe Sala, la sede della Sos (School of Sustainability) dell’architetto Mario Cucinella, che vede Bper Banca in veste di Socio Partecipante e coinvolta nel progetto di biorigenerazione del distretto ceramico di Sassuolo, oltre che nell’assegnazione di borse di studio destinate agli studenti più meritevoli. La Sos - School of Sustainability è nata dalla collaborazione dei tre soci fondatori, Mario Cucinella Architects, Fondazione Iris Ceramica Group e Saib Spa, sulla base di valori condivisi e con l’obiettivo di formare le prossime generazioni di professionisti del design sostenibile.

La scuola è infatti aperta a giovani creativi e ricercatori, professionisti e imprese del settore che lavorano per sviluppare progetti innovativi con un impatto positivo sulla società, l’economia e l’ambiente, attraverso la ricerca e la sperimentazione.

Ancora una volta Bper Banca interpreta la responsabilità sociale di impresa attraverso il proprio sostegno ad iniziative che pongono al centro del proprio operato l’ambiente, la sostenibilità e l’attenzione alle nuove generazioni.