BPPB ed Exprivia, per il secondo anno ospitano l’hub pugliese del 48° Forum The European House Ambrosetti

Altamura, 1 agosto 2022. La Banca Popolare di Puglia e Basilicata ed Exprivia saranno parte attiva del Forum The European House - Ambrosetti, giunto alla 48° edizione e che si terrà dal 2 al 4 settembre p.v..

Per il secondo anno consecutivo, sarà ospitato l’Hub regionale, a Bari presso il Circolo Unione e a Molfetta presso la sede di Exprivia, per seguire in diretta streaming i lavori del Forum, che si tiene ogni anno nella Villa d'Este di Cernobbio sul lago di Como: “Lo scenario di oggi e di domani per le strategie competitive”.

L’Hub regionale, in concomitanza con l’evento di Cernobbio, anche per il 2022, rappresenta un’occasione unica di incontro e di dialogo per gli attori del tessuto produttivo, accademico e istituzionale della Puglia, con l’obiettivo di aprire uno spiraglio di comprensione e possibili soluzioni in uno scenario che - come ammette Banca d’Italia nel rapporto “Il divario Nord-Sud: sviluppo economico e intervento pubblico” - per certi versi è più̀ preoccupante, in quanto i divari si sono allargati e la questione meridionale è diventata ancor più̀ chiaramente parte di una più̀ ampia questione nazionale.

Tema centrale di quest’anno sarà il Mediterraneo, da tempo tornato a essere crocevia di tensioni e crisi che coinvolgono direttamente l’Europa e l’Italia, così fortemente legato al nostro Mezzogiorno, e al cui ruolo verranno dedicati scenari e proposte nelle tre giornate di evento.

“Per il secondo anno abbiamo deciso di cogliere questa opportunità offerta dal Forum Ambrosetti - dichiara il Presidente della BPPB, Leonardo Patroni Griffi. Un osservatorio privilegiato per i nostri imprenditori su quanto sta accadendo oggi nel mondo, con l’obbiettivo primario di creare sinergie attraverso riflessioni, sui principali aspetti economici e sociali che si stanno delineando per il prossimo futuro”.

“Torniamo a collegarci dalla Puglia con i lavori del Forum di Cernobbio, importante momento di dibattito dopo la pausa estiva - afferma Domenico Favuzzi, Presidente e Amministratore Delegato di Exprivia. Sarà l’occasione per offrire ai nostri stakeholder un momento di confronto sulle sfide che attendono le imprese pugliesi, e non solo”.

Contatti: https://www.bppb.it/